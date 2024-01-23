أرباح البنك المصري الخليجي تقفز إلى 1.47 مليار جنيه في 2023

أعلن البنك المصري الخليجي اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحه في عام 2023 74.5% عن العام السابق عليه إلى 1.47 مليار جنيه.

وفي إفصاح منفصل إلى البورصة المصرية، أعلن البنك عزمه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 500.5 مليون جنيه عبر إصدار أسهم مجانية على أن يتم تمويلها من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناء على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك، وفق وكالة أنباء العالم العربي.