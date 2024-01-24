بدء عودة اتصالات الهاتف المحمول تدريجيا إلى قطاع غزة
الاتصالات في قطاع غزة انقطعت للمرة العاشرة منذ بدء الحرب
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم الأربعاء، بدء عودة خدمة اتصالات الهاتف المحمول تدريجيا إلى عدة مناطق في قطاع غزة.
وقالت الشركة في بيان "نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصال الخلوي تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة. تعمل طواقمنا جاهدة على عودة جميع خدمات الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير خلال اليوم".
كانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وذلك للمرة العاشرة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت الشركة في بيان على فيسبوك آنذاك "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر، بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع الحبيب".
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