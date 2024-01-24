"المعمر للمعلومات" تستثمر 18.75 مليون ريال في "OpenAI"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" عن استثمار مبلغ 5 ملايين دولار (18.75 مليون ريال) في امتلاك حصة في شركة "أوبن إيه آي".

وقالت "إم أي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على الاستثمار من خلال جولة بيع الأسهم الخاصة بموظفين شركة OpenAI، وتم تقييم قيمة الشركة بمبلغ 86 مليار دولار وتم تقديم المشورة بشأن الصفقة من قبل شركة Decisive Capital Management، جنيف، سويسرا.

وOpenAI هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومعترف بها عالميًا لعملها الرائد في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مع ChatGPT، مما يعيد تعريف مشهد فهم اللغة والابتكار. بدعم من Microsoft، وتظل OpenAI كما تشير الاستطلاعات إلى أنها شركة رائدة وفي طليعة الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاستثمار في إطار قرار مجلس إدارة "المعمر لأنظمة المعلومات" بالموافقة على تخصيص مبلغ 40 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.