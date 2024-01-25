ميزة جديدة في هواتف "أبل" تحمي أموال عملائها من السرقة!

قد يكون تعرض هاتفك للسرقة أمرًا محبطًا بدرجة كافية دون أن يقوم السارق أيضًا باختراق تطبيقاتك واستنزاف حساباتك المصرفية.

على الرغم من أنك قد تفقد هاتفك أو تتم سرقته، إلا أن ميزة هواتف iPhone الجديدة التابعة لـ"أبل" تهدف إلى حمايتك من المزيد من المشاكل. تعمل ميزة حماية الأجهزة المسروقة التي تم إصدارها حديثًا من "أبل" على زيادة صعوبة وصول المستخدم غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة وتغييرها مثل كلمات المرور أو تقنية تحديد الوجه.

تم الإعلان عن هذه الميزة – المتوفرة مع تحديث برنامج "iOS 17.3" – في أواخر العام الماضي بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" كيف كان السارق يستغل مستخدمي آيفون بكل بساطة. تم طرح التحديث للمستخدمين يوم الاثنين.

في السابق، كان بإمكان المحتالين الحصول على رمز المرور الخاص بمستخدم آيفون أو الهاتف الذي تم إلغاء قفله بالفعل وإيقاف تشغيل وسائل الحماية الحالية من السرقة مثل قفل التنشيط والوضع المفقود، وتغيير رمز المرور الحالي أو تقنية تحديد الوجه إلى رمزهم الخاص من أجل السيطرة على هاتفك، ويشمل ذلك تطبيقاتك المصرفية وتطبيقات الدفع.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، هكذا تهدف تقنية حماية الأجهزة المسروقة إلى منع سرقة هاتفك، وكيف يمكنك تفعيلها على هاتفك.

أبقِ هاتفك ومعلوماتك الحساسة قريبة منك

عند تشغيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة، فإنها تضيف طبقات أمان إضافية عندما يكون هاتفك في مكان غير مألوف. وهذا يعني أن بعض الإجراءات، مثل الوصول إلى كلمات المرور المخزنة ومعلومات الدفع، ستتطلب "تقنية معرف الوجه" (Face ID) أو "خدمة اللمس لمعرفة الهوية" (Touch ID)، بدلاً من السماح لك بالوصول باستخدام رمز المرور فقط.

ستحتوي الإجراءات الأخرى، مثل تغيير كلمة مرور هاتف "أبل" الخاص بك، على ميزة تأخير أمني تطلب من المستخدم إعادة التحقق من التغيير باستخدام Face ID أو Touch ID بعد ساعة من طلب التغيير الأولي.

الفكرة هنا هي أن اللص لا يمكنه جعلك تفتح هاتفك باستخدام وجهك أو بصمة إصبعك ثم الهروب، ويمكنك الاستمرار في إجراء تغييرات أمنية ومنعك من تأمين هاتفك عن بعد باستخدام ميزات مثل Lost Mode.

إذا كان هاتفك في مواقع مألوفة مثل منزلك أو مكان عملك، فلن يتطلب الأمر منك اتخاذ هذه الخطوات الإضافية.

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم أجهزة iPhone، تتمتع أجهزة Android بميزة مكافحة السرقة والتي، عند تنشيطها، تتطلب من المستخدمين إدخال حساب Google ID وكلمة المرور قبل أن يتمكنوا من إعادة ضبط الجهاز. إذا تمت سرقة هاتف المستخدم أثناء تشغيل الميزة، فيمكنه مسح الجهاز عن بُعد أو منع إعادة تنشيطه دون إذن المالك.

كما هو الحال مع أجهزة iPhone، سيحتاج اللص إلى رقم التعريف الشخصي لنظام Android أو نمط إلغاء القفل أو كلمة المرور لتحديث بصمات الأصابع أو الوجوه المسجلة لإلغاء قفل التطبيقات على الهاتف.

كيفية تفعيل حماية الأجهزة المسروقة

لتشغيل حماية الأجهزة المسروقة، ستحتاج إلى التأكد من تحديث برنامج iPhone الخاص بك إلى iOS 17.3 أو إصدار أحدث. ومن هناك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

معرف الوجه ورمز المرور وهي في الإعدادات - Face ID & Passcode أدخل رمز المرور الخاص قم بتشغيل "حماية الأجهزة المسروقة" - Stolen Device Protection

يمكنك اتباع نفس الخطوات لإيقاف تشغيل حماية الأجهزة المسروقة، ولكن إذا كنت في مكان غير مألوف، فستكون ميزة التأخير الأمني سارية المفعول، لذلك سيطلب منك هاتفك إعادة التحقق من هويتك بعد ساعة.

توصي "أبل" المستخدمين بإيقاف تشغيل الميزة قبل بيع أجهزة iPhone الخاصة بهم أو التخلي عنها أو المتاجرة بها.