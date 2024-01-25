عملاق التعدين "بي إتش بي" يحول شحناته لأوروبا بعيداً عن البحر الأحمر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال -WSJ" أن شركة التعدين الأسترالية العملاقة "بي إتش بي - BHP"قررت تحويل مسار جميع شحناتها تقريبا من آسيا إلى أوروبا، بعيدا عن البحر الأحمر.

وبهذا تنضم "بي إتش بي - BHP" لقائمة طويلة من الشركات التي قررت الابتعاد عن باب المندب، وتحويل شحناتها لأوروبا عبر رأس الرجاء الصالح، مثل شركات "شل - SHELL" و"بريتش بتروليوم -BP"، وقطر للطاقة، وذلك في ظل هجمات الحوثيين على السفن هناك، وما تلاها من ضربات أميركية وبريطانية على أهداف للحوثيين.

كما قررت شركة ناقلات النفط الكويتية إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر "مؤقتا" بسبب تطور الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وذكرت أن قرار الإيقاف"يخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة".