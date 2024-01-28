تعيين "سلطان الحربي" رئيسا تنفيذيا لـ"آفاق الغذاء"

أعلنت شركة آفاق الغذاء عن تعيين سلطان بن هديبان الحربي رئيسا تنفيذيا للشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تاريخ قرار مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي 24 يناير الجاري وسيباشر مهام عمله اعتبار من أول شهر فبراير المقبل.

وأوضحت أن سلطان بن هديبان الحربي لديه خبرة عملية متخصصة في مجال الأغذية لأكثر من 30 عاما، حيث عمل مؤخرا في شركة المراعي منذ عام 2012 وكان آخر منصب تقلده فيها مدير عام إقليم المنطقة الشرقية، كما عمل كمدير إقليمي في شركة نادك من العام 2004م إلى عام 2010م، ومدير إقليمي في مجموعة صافولا من عام 1998م إلى عام 2000م.

وأشارت إلى أن الحربي حاصل على دبلوم في المبيعات والتسويق من معهد الإدارة العامة في المملكة بالإضافة إلى دورات متخصصة في التسويق والإدارة ومنها دورة تطوير القيادة من IMD في سويسرا ودورة في المالية من EY ودورة قيادية مكثفة من BPL النرويج ودورة إدارة المبيعات معهد البحوث تركيا وشهادة من مجلس الامتحانات الوطني للإدارة الإشرافية معهد NEBS بريطانيا.