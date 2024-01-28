"جمجوم" تحصل على موافقة لتسجيل مصنع بتكلفة 200 مليون ريال
لإنتاج قطرات العيون في مدينة جدة
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أعلنت شركة جمجوم للأدوية السعودية، اليوم الأحد، عن تلقيها موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل مصنعها للمستحضرات المعقمة (قطرات العيون) في جدة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، إن المصنع سيبدأ في الإنتاج التجاري بمجرد الحصول على الموافقات ذات الصلة بالمستحضرات من الهيئة العامة للغذاء والدواء، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".
وأضافت الشركة أن المصنع جرى بناؤه وفق أحدث التقنيات العالمية على مساحة 7500 متر مربع في المرحلة الخامسة من المنطقة الصناعية بجدة، وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 200 مليون ريال.
وأوضحت أن المصنع سيكون مخصصا لإنتاج المستحضرات المعقمة (قطرات العيون) وتصل طاقته الإنتاجية السنوية للعبوات إلى 25 مليون وحدة عند التشغيل الكامل.
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