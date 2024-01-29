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شركات

ولي عهد دبي يطلق صندوقاً لدعم الشركات الصغيرة

بقيمة 500 مليون درهم

دبي - العربية.نت
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أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، إطلاق صندوق دبي للنمو العالمي بقيمة 500 مليون درهم، لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وأوضح ولي العهد أن صندوق دبي للنمو العالمي سيوفر خدماته اعتباراً من الشهر المقبل، وهو يأتي بالشراكة بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.

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كانت دبي أعلنت العام الماضي، وضع خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار)، تشمل مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.

ومن المستهدف أن يصل حجم التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول عام 2033، حيث تضيف المدينة إلى حجم شركائها العالميين. وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تويتر، تسعى دبي أيضا لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار درهم سنوياً.

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