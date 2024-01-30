اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة بوبا العربية
شعار شركة بوبا العربية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "بوبا العربية" السنوية 16.8% إلى 940.2 مليون ريال

إيرادات التأمين بلغت نحو 15.89 مليار ريال في 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أظهرت النتائج المالية السنوية الموحدة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بعد الزكاة بنسبة 16.77% إلى نحو 940.16 مليون ريال في العام 2023، مقارنة بنحو 805.12 مليون ريال في العام 2022.

وقالت "بوبا العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات التأمين بلغت نحو 15.89 مليار ريال في 2023، مقابل نحو 12.87 مليار ريال في 2022، بارتفاع قدره 23.4%.

وأضافت أن نمو الإيرادات يعود بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

"مستشفيات المانع" تستهدف التوسع في جميع أنحاء السعودية قصص اقتصادية شركات "مستشفيات المانع" تستهدف التوسع في جميع أنحاء السعودية

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية، إلى ارتفاع نتائج خدمات التأمين بنسبة 33.9% إلى نحو 893.28 مليون ريال في 2023، مقابل 667.08 مليون ريال في 2022.

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين 865.04 مليون ريال في العام 2023، مقابل نحو 637.63 مليون ريال في 2022، بارتفاع قدره 35.66%. ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم وانخفاض في صافي مصاريف إعادة التأمين.

فيما بلغ صافي الإيرادات الأخرى في العام الحالي 55.18 مليون ريال مقابل 26.25 مليون ريال للعام 2022، أي بارتفاع قدره 110.20%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وبداية عمليات الشركة التابعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط