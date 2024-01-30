ارتفاع أرباح "بوبا العربية" السنوية 16.8% إلى 940.2 مليون ريال
إيرادات التأمين بلغت نحو 15.89 مليار ريال في 2023
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أظهرت النتائج المالية السنوية الموحدة لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بعد الزكاة بنسبة 16.77% إلى نحو 940.16 مليون ريال في العام 2023، مقارنة بنحو 805.12 مليون ريال في العام 2022.
وقالت "بوبا العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات التأمين بلغت نحو 15.89 مليار ريال في 2023، مقابل نحو 12.87 مليار ريال في 2022، بارتفاع قدره 23.4%.
وأضافت أن نمو الإيرادات يعود بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية، إلى ارتفاع نتائج خدمات التأمين بنسبة 33.9% إلى نحو 893.28 مليون ريال في 2023، مقابل 667.08 مليون ريال في 2022.
وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين 865.04 مليون ريال في العام 2023، مقابل نحو 637.63 مليون ريال في 2022، بارتفاع قدره 35.66%. ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم وانخفاض في صافي مصاريف إعادة التأمين.
فيما بلغ صافي الإيرادات الأخرى في العام الحالي 55.18 مليون ريال مقابل 26.25 مليون ريال للعام 2022، أي بارتفاع قدره 110.20%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وبداية عمليات الشركة التابعة.
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