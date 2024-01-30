"بتروغلف" الكويتية تسدد مليوني دولار من تسوية مع "التجاري الدولي مصر"

أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي "بتروغلف" الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن سداد مليوني دولار للبنك التجاري الدولي مصر من مديونيتها المستحقة للبنك.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت إن المبلغ، المسدد وفقا لعقد تسوية مبرم بين البنك وبتروغلف و3 شركات تابعة في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، يتألف من 714.8 ألف دولار دفعة ثانية من عقد التسوية ومبلغ 1.258 مليون دولار وديعة نقدية لدى البنك كضمان لتغطية خطابات الضمان الصادرة من البنك تستردها الشركة عند الإفراج عن الخطابات.

وقالت بتروغلف إنه بذلك يتبقى عليها سداد الدفعة الثالثة البالغة 1.258 مليون دولار للبنك فيما لا يتجاوز 20 مارس/آذار القادم والتي تمثل الدفعة الأخيرة من عقد التسوية بين الطرفين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت الشركة إن الأثر المالي للتحويل يتمثل في انخفاض التزامات الشركة المستحقة للبنك بمبلغ 2.714 مليون دولار وربح 6 ملايين دينار تقريبا في بيان الدخل حال تنفيذ التسوية نتيجة الفرق بين مبلغ التسوية والقيمة المسجلة بدفاترها في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

فضلا عن ذلك قالت بتروغلف إن التسوية ستتمخض عن انخفاض الذمم الدائنة للبنك بقيمة 7.61 ملايين المسجلة قروض أجنبية حال إتمام تنفيذ التسوية.