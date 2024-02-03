أمازون تُحذر: أزمة المناخ قد تضر بأعمالنا

أطلقت شركة "أمازون" الأميركية العملاقة التي تعمل في مجال مبيعات التجزئة تحذيراً نادراً وغريباً، حيث قالت بأن أزمة التغير المناخي التي تضرب العالم قد تضر بأعمال الشركة وأنشطتها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقل تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد ورد هذا التحذير في قسم "عوامل الخطر" في الملف المالي لشركة "أمازون" لعام 2023 والذي صدر يوم الجمعة.

وأضافت "أمازون" أن تغير المناخ يمكن أن يتسبب في تقلب مبيعاتها ونتائج التشغيل، مما يجعل من الصعب الحفاظ على النمو أو يؤدي إلى انخفاض الإيرادات.

ويعكس هذا التحذير حجم التهديدات المناخية المتزايدة والتكاليف التي تفرضها على الشركات، حيث أدرجت "أمازون" لأول مرة تغير المناخ ضمن عوامل الخطر في تقريرها السنوي لعام 2021، لكنها أضافت هذا العام إفصاحات موسعة عن هذا الخطر.

وقالت الشركة إن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى "زيادة تكاليف التشغيل بسبب الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة أو التغيرات المرتبطة بالمناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه؛ وزيادة متطلبات الاستثمار المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون؛ وانخفاض الطلب على منتجاتنا وخدماتنا نتيجة للتغيرات في سلوك العملاء؛ وزيادة تكاليف الامتثال بسبب اللوائح الأكثر شمولاً والعالمية ومتطلبات الطرف الثالث؛ والضرر الذي يلحق بالسمعة الناتج عن تصوراتنا لتأثيرنا البيئي".

وكانت الأمم المتحدة حذرت في سبتمبر الماضي من "نافذة الفرص التي تنغلق بسرعة" لخفض الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري وضمان بقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين، وهو الحد الذي حدده اتفاق باريس لعام 2015. وفي يناير الماضي أكدت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن عام 2023 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وبالإضافة إلى الأزمات الإنسانية، أشار الاقتصاديون إلى أن الطقس المتطرف الناجم عن تغير المناخ أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد ونقص العمال.

وتمتلك "أمازون" عمليات واسعة تغطي أكثر من 100 دولة ومنطقة، وتوظف 1.52 مليون شخص على مستوى العالم.

وقد حددت الشركة أهدافاً مناخية طموحة لنفسها، بما في ذلك الالتزام بأن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2040. كما تهدف أيضاً إلى تشغيل عملياتها التجارية بمصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وقد جمعت محفظة تضم أكثر من 500 مشروع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وتخطط شركة "أمازون" لتقليل اعتمادها على شاحنات التوصيل التي تعمل بالغاز من خلال وضع 100 ألف سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.

وفي يوليو الماضي خفضت أمازون انبعاثاتها الكربونية للمرة الأولى منذ أن بدأت الكشف عن الرقم قبل أربع سنوات.

وواجهت الشركة ضغوطاً من موظفيها لمعالجة تأثيرها البيئي، بما في ذلك كيفية مساهمة مستودعاتها وشبكة الخدمات اللوجستية في تلوث الهواء في المجتمعات الملونة حيث توجد بعض منشآتها.

وحقق المشرعون في كيفية إدارة أمازون للقوى العاملة في الخطوط الأمامية في الأحداث المناخية القاسية، بعد انهيار أحد المستودعات المميت في عام 2021. كما دعا عمال أمازون إلى مزيد من الحماية من موجات الحر. وقالت الشركة إن لديها بروتوكولات أمان متعلقة بالحرارة.