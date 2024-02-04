"سرج" السعودية تدرس إنشاء دوري جديد لسباق الدراجات

برزت شركة استثمارية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي كمرشح أول لإنشاء دوري جديد لسباق الدراجات الهوائية، بحسب ما أشارت مصادر لوكالة "رويترز".

وتجري شركة "سرج للاستثمارات الرياضية -SRJ" التي تأسست العام الماضي، مفاوضات حصرية حول استثمار محتمل بقيمة نحو 270 مليون دولار في المشروع الذي تقوده مجموعة من فرق الدراجات الأوروبية الكبرى بما فيها "Visma Lease a Bike".