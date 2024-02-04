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"سرج" السعودية تدرس إنشاء دوري جديد لسباق الدراجات

تجري مفاوضات لاستثمارنحو 270 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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برزت شركة استثمارية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي كمرشح أول لإنشاء دوري جديد لسباق الدراجات الهوائية، بحسب ما أشارت مصادر لوكالة "رويترز".

وتجري شركة "سرج للاستثمارات الرياضية -SRJ" التي تأسست العام الماضي، مفاوضات حصرية حول استثمار محتمل بقيمة نحو 270 مليون دولار في المشروع الذي تقوده مجموعة من فرق الدراجات الأوروبية الكبرى بما فيها "Visma Lease a Bike".

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