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بنوك السعودية

بنك البلاد يحقق أرباحا 2.4 مليار ريال في 2023 بنمو 13.8%

نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2%

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 13.8% في العام 2023، إلى نحو 2.37 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 2.08 مليار ريال في 2022.

وقال بنك البلاد في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2%، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.

فيما انخفض في دخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

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وارتفع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 6% نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 52%، قابلها ارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 217%.

وانخفض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 41%، وذلك بسبب انخفاض صافي مخصص حسائر الائتمان للتمويل نتيجة لتحسن وتكوين المحفظة.

وارتفعت أرباح بنك البلاد بنسبة 11% في الربع الرابع 2023 لتصل إلى نحو 598 مليون ريال. وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 576 مليون ريال.

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