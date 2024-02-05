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لي جاي يونغ وريث سامسونغ
لي جاي يونغ وريث سامسونغ
سامسونغ

تبرئة رئيس سامسونغ من تهمة ارتكاب جرائم مالية

فيما يتعلق بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين للمجموعة

 سيؤول - أسوشييتد برس
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برأت محكمة كورية جنوبية رئيس مجموعة سامسونغ للإلكترونيات، لي جاي يونغ، الذي واجه اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي.

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وتتعلق قائمة التهم التي تمت تبرئة يونغ منها، بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونغ في عام 2015 والذي شدد قبضته على أكبر شركة في كوريا الجنوبية.

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أعلنت "سامسونغ" الرائدة في مجال الإلكترونيات، الأسبوع الماضي، عن انخفاض سنوي في أرباح التشغيل بنسبة 34% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتغلب تباطؤ الطلب على أجهزة التلفاز وغيرها من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من سوق الرقائق الإلكترونية الذي يتعافى ببطء.

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