تبرئة رئيس سامسونغ من تهمة ارتكاب جرائم مالية

برأت محكمة كورية جنوبية رئيس مجموعة سامسونغ للإلكترونيات، لي جاي يونغ، الذي واجه اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي.

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وتتعلق قائمة التهم التي تمت تبرئة يونغ منها، بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونغ في عام 2015 والذي شدد قبضته على أكبر شركة في كوريا الجنوبية.

أعلنت "سامسونغ" الرائدة في مجال الإلكترونيات، الأسبوع الماضي، عن انخفاض سنوي في أرباح التشغيل بنسبة 34% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتغلب تباطؤ الطلب على أجهزة التلفاز وغيرها من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من سوق الرقائق الإلكترونية الذي يتعافى ببطء.