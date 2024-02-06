جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس شراء حصة في مجموعة "واندا" الصينية

يدرس جهاز أبوظبي للاستثمار شراء حصة أقلية في مشغل مراكز التسوق التابع لمجموعة داليان واندا الصينية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، حيث تعمل الوحدة على تجديد هيكل مساهمتها.

وقالت المصادر، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business"، إن جهاز أبوظبي للاستثمار "ADIA"، وهو صندوق الثروة في أبوظبي، أجرى مناقشات أولية بشأن الشراء المحتمل لحصة في شركة مجموعة "تشوهاي واندا" (Zhuhai Wanda). وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، إن جهاز أبوظبي للاستثمار قد يشتري أسهما من حامليها الحاليين.

سيأتي استثمار "ADIA" بعد أن تخلى الملياردير وانغ جيان لين عن السيطرة على "Zhuhai Wanda" في ديسمبر كجزء من اتفاقية تاريخية لتجنب سداد مستحقات المستثمرين قبل الاكتتاب العام. وبموجب شروط الاستثمارات الأصلية، وافقت "واندا" على سداد 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) للمستثمرين بالإضافة إلى الفائدة إذا لم تتمكن "تشوهاي واندا" من إتمام طرحها العام الأولي بحلول نهاية عام 2023.

تمتلك شركة الأسهم الخاصة "PAG" ومستثمرون آخرون مجتمعة 60% في "تشوهاي واندا"، بينما يمتلك وانغ نسبة 40% المتبقية عبر شركة أخرى. استثمرت "PAG" حوالي 2.8 مليار دولار في "Zhuhai Wanda" في جولة تمويل عام 2021. وتقدر قيمة مشغل المركز التجاري بأقل من 100 مليار يوان في صفقة ديسمبر، أي أقل من نصف ما حققته الوحدة في جمع الأموال قبل ثلاث سنوات.

وقالت المصادر إنه بينما تجنب وانغ السداد الوشيك من خلال صفقة ديسمبر، إلا أن بعض المستثمرين ما زالوا يتطلعون إلى إعادة بيع أسهمهم بهدف التخارج. وقالت المصادر إن "تشوهاي واندا" اتصلت بالبنوك للحصول على قرض بقيمة حوالي 30 مليار يوان كنقود احتياطية لأي عمليات استرداد محتملة.

160 مليون يوان خسارة متوقعة

ووافقت شركة "كانتري غاردن" في ديسمبر على بيع حصتها البالغة 1.79% في "تشوهاي واندا" مقابل نحو 3.1 مليار يوان لمجموعة "واندا". وقال المطور الصيني إنه من المتوقع أن يسجل خسارة تبلغ حوالي 160 مليون يوان من عملية البيع.

وقالت المصادر إن الشراء المحتمل لحصة جهاز أبوظبي للاستثمار يعتمد على ما إذا كان بإمكان "تشوهاي واندا" تأمين التمويل البالغ 30 مليار يوان من البنوك. وأضافوا أنه ليس هناك ما يضمن أن أبوظبي ستمضي في الصفقة.

عرضت الهيئات التنظيمية الصينية المزيد من الدعم المالي للمطورين من خلال توسيع نطاق الوصول إلى بعض القروض التجارية حيث يكافح الكثيرون من أجل سداد الديون واستكمال المشاريع، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل مجموعتي "China Evergrande" و"Dalian Wanda". كما دعت السلطات مؤخرًا الحكومات المحلية إلى دعم تمويل احتياجات المطورين، وصياغة قائمة المشاريع المؤهلة للتمويل.

وأدارت "تشوهاي واندا" ما يقرب من 500 مركز تسوق في جميع أنحاء الصين حتى نهاية نوفمبر، بما في ذلك 204 من أطراف ثالثة مستقلة، وفقًا لبيان صدر في ديسمبر. وقدمت الشركة طلب الإدراج في هونغ كونغ للمرة الخامسة في نوفمبر. بخلاف PAG، اجتذبت "Zhuhai Wanda" قائمة كبيرة من المستثمرين قبل الاكتتاب العام، بما في ذلك مجموعة "Ant وCitic Securities.". و"تنسنت"، حسبما أظهرت نشرة الإصدار الأولية الخاصة بها.