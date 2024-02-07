أرباح "توتال إنرجي" ترتفع إلى 21.4 مليار دولار في 2023

سجّلت المجموعة الفرنسية "توتال إنرجي" صافي ربح قياسي جديد في العام 2023، بعد عام 2022 تاريخي، وهي نتائج تساهم فيها بشكل خاص استراتيجية الشركة للغاز المسال، في ظل انخفاض أسعار الغاز والنفط.

وحسّنت رابع أكبر شركة في العالم ربحها الصافي بنسبة 4% مقارنة بالعام 2022، لتحقق 21.4 مليار دولار (19.8 مليار يورو) بحجم مبيعات قدره 237 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة باتريك بوياني، الأربعاء، إنّ مصدر هذه الإيرادات هو "نمو (سوق) المحروقات، وخصوصاً الغاز الطبيعي المسال والكهرباء".

كذلك، أشار بوياني في حديث للصحافة إلى "أقل تكلفة إنتاج" في السوق في قطاع النفط، وإلى استراتيجية الشركة في شراء وبيع الغاز الطبيعي المسال.

غير أنّ هذه النتيجة أقل من توقّعات المحلّلين، الذين تحدّثوا عن ما بين 21 و22 مليار يورو كصافي الأرباح.

ويعدّ هذا النمو مضلّلاً لأنّه يستفيد من أساس إيجابي يتمثّل في المقارنة مع نتيجة العام الماضي، والتي كان من الممكن أن تكون أعلى لو لم يتم خفضها بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة المرتبطة بتراجع الأنشطة في روسيا. وبناء على الأرباح المعدّلة للعام 2023، فقد انخفض المؤشّر المرجعي للمستثمرين بنسبة 36% إلى 32.2 مليار دولار، مقارنة بالعام 2022، وذلك بسبب توقّف الأنشطة الروسية في مجال الطاقة.

وكان القطاع بكامله قد استفاد في العام 2022 من ارتفاع أسعار النفط والغاز، في سوق شهدت ارتباكاً في ظل حدوث تعافٍ اقتصادي بعد الوباء وغزو روسي لأوكرانيا.

وكانت شركة "شل" العملاقة أعلنت الأسبوع الماضي عن أرباح انخفضت أكثر من النصف في العام 2023، متأثرة بانخفاض أسعار المحروقات. أما الشركة البريطانية الأخرى "بي بي"، والشركتان الأميركيتان "إكسون موبيل" و"شيفرون"، فقد عانتا أيضاً بسبب تراجع أسعار المحروقات.