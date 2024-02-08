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سوق دبي

أرباح إعمار العقارية تقفز 70% إلى 11.6 مليار درهم في 2023

الأرباح الفصلية قفزت 220% إلى 3.35 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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قفزت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بـ 220% إلى 3.35 مليار درهم.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت الأرباح بنسبة 70% إلى 11.6 مليار درهم.

وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة 9.2 مليار درهم.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بـ 7% إلى 26.75 مليار درهم.

كما سجلت "إعمار" قفزة في إيرادات التمويل بأكثر من 600% إلى 564 مليون درهم.

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