سوق دبي
أرباح إعمار العقارية تقفز 70% إلى 11.6 مليار درهم في 2023
الأرباح الفصلية قفزت 220% إلى 3.35 مليار درهم
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قفزت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بـ 220% إلى 3.35 مليار درهم.
وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت الأرباح بنسبة 70% إلى 11.6 مليار درهم.
وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة 9.2 مليار درهم.
وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بـ 7% إلى 26.75 مليار درهم.
كما سجلت "إعمار" قفزة في إيرادات التمويل بأكثر من 600% إلى 564 مليون درهم.
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