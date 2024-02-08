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سوق السعودية

"أديس" تتلقى إخطارا بتمديد عقود 3 منصات حفر بحرية مرفوعة في مصر

من الشركة العامة للبترول وبقيمة إجمالية 450 ريال

دبي - العربية.نت
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تلقت شركة أديس القابضة، إخطارات تمديد عقود 3 منصات حفر بحرية مرفوعة عاملة في مصر، وتبلغ قيمة العقد 450 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الترسية تمت بتاريخ 7 فبراير الجاري، وتلقت الإخطار من الشركة العامة للبترول المصرية وهي الطرف المتعاقد على المنصات بتمديد التعاقد على منصتي حفر بحرية مرفوعتين "أدمارين 3 وأدمارين 6" لمدة سنتين، وتمديد التعاقد على منصة حفر بحرية مرفوعة أخرى "أدمارين 5" لمدة سنة واحدة.

وتوقعت الشركة أن يتم إتمام التمديد في الأسابيع المقبلة بعد موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول.

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وأوضحت أن هذا التمديد يزيد من وضوح الرؤية المستقبلية لأنشطتها حيث يبلغ إجمالي القيمة التراكمية المتوقعة 450 مليون ريال أو ما يعادل 120 مليون دولار ،كما سيؤدي التمديد إلى زيادة معدلات الإيجار اليومي بنسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط معدلات الإيجار اليومي الحالية للمجموعة في مصر، وتعكس هذه الزيادة الوضع الحالي لسوق منصات الحفر المرفوعة.

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