البنك السعودي الأول يوصي بتوزيع 9.8% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الأول بتاريخ 10 فبراير الجاري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9.8%، من القيمة الاسمية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 2.014 مليار ريال وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع نحو 2.054 مليار سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.98 ريال بعد خصم الزكاة.

وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً، كما سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وأشار البنك إلى أنه قد حصل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م.

ولفت إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.