"سلوشنز" توقع اتفاقية إطارية بـ150 مليون ريال مع "سنتر 3"

وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" اتفاقية إطارية مع شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات (سنتر 3) لتصميم وبناء البنية التحتية ل POD’s (قاعات مراكز البيانات) وMMR’s (غرف تجميع البيانات).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها أتمت الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 8 فبراير 2024، مقابل 150 مليون ريال كسقف أعلى للاتفاقية،وتصل مدة العقد 3 سنوات.

يتضمن العقد شراء وتصميم وتنفيذ كل من الكباين وملحقاتها، والكابلات الهيكلية، وأبواب HAC (أبواب عزل مختصة) وملحقاتها، وحل DCiM (أنظمة البنية التحتية لمراكز البيانات) والتكاملات ذات الصلة، والشبكات النشطة لدعم حل DCiM والحلول الأخرى إن أمكن، وعناصر التجهيز الإضافية مثل الأقفاص وكاميرات CCTV وحوامل الكابلات الإضافية وسلال الكابلات وما إلى ذلك وفقًا للمتطلبات.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للعقد سيظهر على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من العام 2024م.

وأوضحت أن شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) طرف ذو علاقة حيث تعتبر المساهم الأكبر في كلٍ من شركتي سلوشنز و سنتر 3، حيث تملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز، و 100% من أسهم سنتر 3.