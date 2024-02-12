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ارتفاع الأرباح السنوية لـ"البنك الأهلي الكويتي" 40% إلى 45 مليون دينار

مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 9% أرباحاً نقدية ومنح 5 أسهم لكل 100 سهم

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي الكويتي اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحه 40% ليصل إلى 45.2 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 32.29 مليون دينار في 2022.

وقال البنك في بيان إن صافي الأرباح التشغيلية ارتفع 7% إلى 97.1 مليون دينار، وبلغ إجمالي الأصول 6.28 مليار دينار، ووصلت ودائع العملاء إلى 3.83 مليار دينار، وزادت محفظة القروض 5% لتصل إلى 4.25 مليار دينار.

وقال طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي في البيان "تعكس نتائج عام 2023 نجاحنا في مواكبة تطورات القطاع المصرفي بخطط واضحة ومتكاملة تعزز موقعنا التنافسي في السوق الكويتية وفي الأسواق الإقليمية التي نعمل بها في كل من مصر ودولة الإمارات" وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

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وأشار بهبهاني إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9%، أي بواقع تسعة فلوس عن كل سهم، ومنح أسهم بواقع خمسة أسهم لكل 100 سهم.

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