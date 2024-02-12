اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركات

ارتفاع أرباح "أدنوك للغاز" الفصلية 24% إلى 1.35 مليار دولار

تتوقع نموا في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة أدنوك للغاز الإماراتية عن ارتفاع صافي ربحها في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 24% لتصل إلى 1.35 مليار دولار (4.95 مليار درهم).

وقالت الشركة في بيان لها، إنها سجلت ارتفاعا في الإيرادات 7%في الربع الأخير من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار دولار، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وعزت الشركة الأداء القوي خلال الفترة إلى النمو الكبير في حجم المبيعات و"بيئة أسعار جيدة".

دبي توقع اتفاقية لتقديم خدمات التاكسي الجوي اقتصاد اقتصاد دبي دبي توقع اتفاقية لتقديم خدمات التاكسي الجوي

وأضافت أن حجم المبيعات بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد ستة ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البيان، ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار (ثمانية مليارات درهم).

وأكدت أدنوك للغاز توزيعات أرباحها النقدية البالغة 3.25 مليار دولار (11.9 مليار درهم) وذلك للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار (5.87 مليار درهم ) في ديسمبر/كانون الأول 2023 وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024.

وتوقعت الشركة بعد القيام بتوزيع الأرباح لعام 2023، نموا في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وكالة "ناسا" تعكف على وضع مفاعل نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر وكالة "ناسا" تعكف على وضع مفاعل نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط