ارتفاع أرباح "أدنوك للغاز" الفصلية 24% إلى 1.35 مليار دولار

أعلنت شركة أدنوك للغاز الإماراتية عن ارتفاع صافي ربحها في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 24% لتصل إلى 1.35 مليار دولار (4.95 مليار درهم).

وقالت الشركة في بيان لها، إنها سجلت ارتفاعا في الإيرادات 7%في الربع الأخير من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار دولار، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وعزت الشركة الأداء القوي خلال الفترة إلى النمو الكبير في حجم المبيعات و"بيئة أسعار جيدة".

وأضافت أن حجم المبيعات بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد ستة ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البيان، ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار (ثمانية مليارات درهم).

وأكدت أدنوك للغاز توزيعات أرباحها النقدية البالغة 3.25 مليار دولار (11.9 مليار درهم) وذلك للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار (5.87 مليار درهم ) في ديسمبر/كانون الأول 2023 وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024.

وتوقعت الشركة بعد القيام بتوزيع الأرباح لعام 2023، نموا في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربع المقبلة.