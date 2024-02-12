"السعودي الألماني الصحية" تبدأ إصدار صكوك بمليار ريال
بعائد 7.2% ثابت سنوياً
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أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية-"السعودي الألماني الصحية" عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك مقوّمة بالريال السعودي، اليوم الاثنين، الموافق 12 فبراير حتى 25 فبراير 2024.
وقالت "السعودي الألماني الصحية"، في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح بشكل مبدئي تبلغ مليار ريال، وسيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
وأضافت أنه سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
وعينت الشركة شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وقالت "السعودي الألماني"، إن سعر الصك 1000 ريال، والقيمة الاسمية 1000 ريال، وبعائد 7.2% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، ومدة الاستحقاق 5 سنوات.
ستقوم الشركة باستخدام متحصلات الطرح لأغراض الشركة العامة.
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