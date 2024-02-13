أرباح "ألفا ظبي" الإماراتية ترتفع 25% إلى 13.3 مليار درهم في 2023

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، نمو أرباحها الصافية 25% إلى 13.3 مليار درهم في العام الماضي بما يسلط الضوء على وتيرة النمو المتسارعة للمجموعة الاستثمارية وزخم أعمالها.

قالت الشركة في بيان، إن إجمالي إيراداتها زاد 14% على أساس سنوي إلى 45.4 مليار درهم في 2023.

ووفقا للبيان فإن عائدات المجموعة في القطاعات العقارية والصناعية والبناء شكلت ما نسبته 37% و23% و19% من إجمالي الإيرادات على التوالي، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت ألفا ظبي إلى أن العام الماضي تميز بتأثيرات إيجابية لعمليات استحواذ واستثمارات استراتيجية بدأ تنفيذها منذ عام 2022، وكان من أبرزها الاستحواذ على حصة في شركة الدار العقارية في الربع الثاني من عام 2022، لتصبح من أكبر المساهمين فيها.

وأضافت أن الميزانية العمومية للمجموعة حافظت على وضعها المالي القوي بإجمالي أصول بلغ 140.4 مليار درهم ووضع نقدي ممتاز قدره 20.2 مليار درهم.

وقال حمد العامري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في البيان "تجسد مشاريعنا المشتركة مع أدنوك للحفر ومبادلة أهدافنا الطموحة، إذ سنعمل على استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار درهم في خدمات حقول النفط و1.7 مليار درهم في فرص الائتمان العالمية".