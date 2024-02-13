ارتفاع أرباح "حديد الإمارات" 18% في 2023

أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان "أمستيل" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباح المجموعة 18% إلى 601.9 مليون درهم في عام 2023، مقارنة بصافي أرباح 510.2 مليون درهم في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان "تعكس هذه النتائج الإيجابية الطلب القوي من العملاء المحليين والدوليين على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء فضلا عن كفاءة العمليات التشغيلية على مستوى المجموعة.

وأضافت الشركة أنها سجلت إيرادات قدرها 8.9 مليارات درهم في عام 2023 مقارنة مع إيرادات بنحو 9.45 مليارات درهم في 2022، بتراجع نسبته 5.8%، "على الرغم من التحديات والظروف العالمية للأسواق وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية"، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وبحسب البيان، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.26 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي.

وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 14.2% مقارنة مع 12.4% في العام 2022.

وأشار البيان إلى أن إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد بلغ 8.03 مليارات درهم خلال العام 2023 وبلغت أرباح هذه الوحدة 457 مليون درهم ما يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة والنمو المتزايد للقطاع الإنشائي في الإمارات.

كما بلغت إيرادات وحدة مواد البناء 871 مليون درهم خلال العام 2023، في حين بلغت أرباح الوحدة 145 مليون درهم.

سجلت المجموعة صافي أرباح 215 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2023 بزيادة نسبتها 69% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 23% ليصل إلى 379.7 مليون درهم.

وحققت المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2023 إيرادات قياسية بقيمة 2.4 مليار درهم بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مرجعة ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع حجم مبيعات حديد التسليح في السوق المحلية.

كما ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 15.7% في الربع الأخير عام 2023 مقارنة مع 13.2% في عام 2022.

وعزت الشركة ذلك بشكل كبير إلى تحسن مبيعات الصلب في سوق الإمارات والتحسن المستمر في أرباح وحدة مواد البناء.