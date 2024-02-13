إعلان نتائج "أرامكو" السنوية وتوزيعات الأرباح 11 مارس المقبل

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلن عن النتائج المالية للعام 2023م وتوزيعات الأرباح في 11 مارس 2024م.

كان صافي أرباح أرامكو قد تراجع بنسبة 23.2% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 122.19 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي أرباح أرامكو بنسبة 27.46% إلى نحو 354.5 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 488.78 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وأعلنت "أرامكو السعودية" عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2023م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، كما أعلنت الشركة عن ثاني توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022م ونتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن إجمالي المبلغ الموزع 110.18 ملیار ﷼ أي ما يعادل 29.38 مليار دولار أميركي يشمل توزيعات الأرباح الأساسية 73.16 ملیار ﷼، بما يوازي 19.51 ملیار دولار.