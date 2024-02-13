بنك الرياض يوصي بتوزيع أرباح تتجاوز قيمتها 2.2 مليار ريال

أعلن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م، بإجمالي نحو 2.25 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 2.995 مليار سهم.

وقال بنك الرياض في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وأشار بنك الرياض إلى حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م.

ونما صافي ربح بنك الرياض 15% في 2023 إلى نحو 8 مليارات ريال من 7 مليارات ريال في 2022 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات ما قابله جزئيا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.