مسؤول في "إنفستكورب": ندرس فرص إبرام صفقات استحواذ في 2024

قال مسؤول في شركة إنفستكورب كابيتال بأبوظبي إن شركته تدرس فرص إبرام صفقات استحواذ في العام الجاري بالتوازي مع سعيها لطرح وحدات تابعة في أسواق المال، لافتا إلى أن أنشطة الشركة تركز على مناطق الخليج وآسيا بما فيها الهند.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك في إنفستكورب، في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لا يمكننا مناقشة تفاصيل عمليات الاستحواذ قيد التنفيذ حاليا، لكن يمكننا التأكيد أننا ندرس فرصا على مستوى العالم".

وأضاف "ستكون البنية التحتية خط أعمال أساسيا بالنسبة لنا في المستقبل، إذ أن حجم الفرص في قطاع البنية التحتية على مستوى العالم هائل، وقمنا باستحواذ استراتيجي على أعمال البنية التحتية المتخصصة لشركة كورسير في ديسمبر/كانون الأول للاستفادة من تلك الفرص".

وأوضح بن قاسم أن آسيا لا تزال تشكل وجهة جاذبة بالنسبة للشركة، قائلا "تشهد الهند على وجه الخصوص زخما كبيرا بسبب حجم سوقها الهائل وكذلك في جنوب شرق آسيا، ونأمل أن نتمكن من إبرام اتفاقيات استثمار هناك في الأسابيع المقبلة".

وإنفستكورب كابيتال متخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة.

وتابع بن قاسم "نتوقع الإعلان عن أنشطة استثمارات مباشرة جديدة وكذلك في البنية التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024".

طروحات

ردا على سؤال حول نية الشركة إدراج وحدات تابعة في أسواق جديدة، قال بن قاسم "ندرس إمكانية تنفيذ اكتتابات عامة أولية، وفي حين لا يمكننا الكشف عن التفاصيل، فإننا على دراية بوجود طلب قوي على الأصول العامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".

وأرف قائلا "نظرا لأننا نقوم بالاستثمار في سوق الأسهم الخاصة في المنطقة منذ عقدين من الزمن تقريبا، فلدينا عدد من الشركات في محفظتنا التي نعتبرها في وضع مناسب للغاية للإدراج" في أسواق المال.

وكانت الشركة قد أدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

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وحققت إنفستكورب كابيتال صافي ربح قدره 43 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 بانخفاض 17% مقابل 41 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

وأفاد بن قاسم بأن أرباح الشركة في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي جاءت متوافقة مع التوقعات، واصفا الأداء بالمستقر خاصة في مواجهة بيئة زاخرة بالتحديات، حسب قوله.

وأشار إلى أن الشركة أحرزت تقدما في أنشطتها المتعلقة بخدمات تمويل رأس المال، إذ سجلت زيادة بنسبة 47% في الإيرادات بهذا النشاط على أساس سنوي. وحقق تمويل رأس المال عائدا نقديا نسبته 9%.

وقال بن قاسم إنه يتوقع نشاطا أكبر لأعمال الشركة وبالتالي عوائدها في الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع النصف الأخير من العام الماضي، والذي يشهد عادة فترة هدوء في النشاط خلال الصيف وخاصة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

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وإنفستكورب كابيتال هي إحدى شركات مجموعة إنفستكورب القابضة البحرينية العاملة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولا مُدارة بقيمة تقارب 50 مليار دولار، وتتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة المباشرة من الشركات الخاصة العالمية التي تختارها بدقة مجموعة إنفستكورب القابضة.

وتركز إنفستكورب كابيتال على إضافة القيمة الطويلة الأمد من خلال الاستثمار في الشركات الخاصة والائتمان العالمي ورأس المال الاستراتيجي في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والهند وآسيا.