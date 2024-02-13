"أبل" تصلح مشكلة رمز المرور في نظارة "فيجن برو"

كشف العديد من المستخدمين لنظارة الواقع المختلط "Vision Pro" التابعة لـ"أبل" أنهم لا يمكنهم إعادة تعيين كلمة المرور للجهاز الخاص بهم دون زيارة متجر "أبل".

وفي هذا الإطار، أصدرت "أبل" الآن تحديثًا لنظام التشغيل VisionOS الذي يعمل على إصلاح الخلل ويتيح للمستخدمين إعادة تعيين كلمة المرور لجهاز "فيجن برو" الخاص بهم دون زيارة متجر "أبل".

مع التحديث، إذا تم إدخال رمز مرور خاطئ عدة مرات، فسيحصل المستخدمون على خيار لـ"مسح Vision Pro". لا يؤدي "المسح" إلى إزالة قفل التنشيط، لذلك ستظل بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف "أبل" الخاص بك (Apple ID) لاستخدام سماعة الرأس مرة أخرى. إذا تم سرقة سماعة الرأس الخاصة بك، فمن الصعب البدء في استخدامها بسهولة.

كل ما تريد معرفته عن نظارة "أبل" للواقع المختلط "Vision Pro"

قبل هذا التحديث، إذا نسي المستخدمون رمز المرور الخاص بهم وتم حظر وصولهم إلى "فيجن برو"، فسيحتاجون إما إلى إعادة سماعة الرأس إلى متجر "أبل"، أو إرسال سماعة الرأس بالبريد إلى قسم الدعم التابع لـ"أبل" أو اكتشاف طريقة للوصول إلى حساب خاص حزام المطور بقيمة 300 دولار متوفر ضمن برنامج مطور "أبل".

لم تكن هناك طريقة لإعادة ضبط "Vision Pro" في المنزل في السابق. مع التحديث الأخير، لم يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن هذا الأمر.

ويبدأ سعر النظارة الجديدة من نحو 3500 دولارًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة أغلى نظارة أطلقتها "Meta" والتي تهيمن حاليًا على سوق الواقع الافتراضي والمعزز الناشئ.