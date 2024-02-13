اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسمنت المنطقة الشمالية أسمنت الشمالية
شعار أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية"
سوق السعودية

"أسمنت الشمالية" تبيع كامل حصصها في شركة خبراء الأسمنت بالعراق بـ 55 مليون دولار

أكدت أنها تستهدف استخدام عوائد البيع في استثمارات خارجية وسداد جزء من القروض

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية" عن توقيع اتفاقية بيع كامل حصصها والتي تمثل ما نسبته 50% من شركة خبراء الأسمنت للتطوير والاستثمار والمالكة 51% من الاستثمار المشترك بمصنع الكبيسة بالعراق إلى شركة إيه إم بي غلوبال تريدينغ الإماراتية، بقيمة 55 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن القرار يهدف إلى الدخول في شراكات استراتيجية أخرى تمكن الشركة من التوسع في الاستثمار في الأسواق الواعدة.

غرفة تجارة تركية تسعى لإقامة منطقة صناعية في مصر اقتصاد اقتصاد غرفة تجارة تركية تسعى لإقامة منطقة صناعية في مصر
مادة اعلانية

وأوضحت أنها تستهدف استخدام عوائد البيع في استثمارات خارجية ذات فرص واعدة وسداد جزء من القروض مرتفعة التكلفة في ظل ارتفاع معدلات التكلفة التمويلية الحالية.

وأضافت أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 42.9 مليون دولار.

"أسمنت الشمالية" توقع اتفاقية شراكة مع "الديار العراقية" بقيمة 43.95 مليون دولار

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط