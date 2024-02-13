"أسمنت الشمالية" تبيع كامل حصصها في شركة خبراء الأسمنت بالعراق بـ 55 مليون دولار
أكدت أنها تستهدف استخدام عوائد البيع في استثمارات خارجية وسداد جزء من القروض
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أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية" عن توقيع اتفاقية بيع كامل حصصها والتي تمثل ما نسبته 50% من شركة خبراء الأسمنت للتطوير والاستثمار والمالكة 51% من الاستثمار المشترك بمصنع الكبيسة بالعراق إلى شركة إيه إم بي غلوبال تريدينغ الإماراتية، بقيمة 55 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن القرار يهدف إلى الدخول في شراكات استراتيجية أخرى تمكن الشركة من التوسع في الاستثمار في الأسواق الواعدة.
وأوضحت أنها تستهدف استخدام عوائد البيع في استثمارات خارجية ذات فرص واعدة وسداد جزء من القروض مرتفعة التكلفة في ظل ارتفاع معدلات التكلفة التمويلية الحالية.
وأضافت أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 42.9 مليون دولار.
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