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سوق أبوظبي

"أغذية" الإماراتية تقرر التصفية الطوعية لشركات تابعة

أرجعت قرارها إلى تبسيط هيكلها المؤسسي

دبي - العربية.نت
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قالت مجموعة أغذية القابضة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها قرر تصفية عدة شركات تابعة لها لا تمارس نشاطا فعليا في خطوة تهدف لتبسيط هيكلها المؤسسي.

وأضافت الشركة في إفصاح إلى سوق أبوظبي، أن مجلس الإدارة قرر التصفية الطوعية لشركة جلف ناشونال للأعلاف، وشركة أغذية للتوزيع، وشركة فوود ميد بيتر للصناعات الغذائية.

وأوضحت أن الشركات التي ستجري تصفيتها لا تملك أية أصول أو التزامات ذات أهمية ولم تشارك في أي معاملات تجارية منذ تأسيسها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وذكرت أنها ستبدأ أيضا دمج شركة شكلان لصناعة البلاستيك وشركة البيان لتنقية وتصفية المياه المملوكتين لها بالكامل لينتج عن ذلك حل شركة شكلان.

وأشارت إلى أنها لا ترى أن أيا من تلك الإجراءات سيؤدي إلى تأثير سلبي على أدائها المالي أو التشغيلي أو أي تغير في سعر سهمها.

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