"الحكير" تشتري فندقا بـ38 مليون ريال في الرياض
يضم 115 غرفة وأجنحة فندقية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" عن إتمام عملية شراء مبنى فندق وأجنحة نوفوتيل في مدينة الرياض وذلك بقيمة 38 مليون ريال تم دفعها من خلال الحصول على تمويل علماً بأن المبنى كان مستأجراً من قبل المجموعة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء يقع الفندق في شارع العليا العام الواقع في مدينة الرياض ويتكون من 115 غرفة وأجنحة فندقية وعدد من قاعات الاجتماعات ومقهى ونادي صحي.
وذكرت أن الطرف البائع هو، عبدالله العجمي، وتم إبرام الصفقة بتاريخ 13 فبراير 2023، وتم تمويلها عبر القروض البنكية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع استراتيجية المجموعة إلى تعزيز أصولها وتحسين موقفها المالي من خلال تملك الأصول العقارية، وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذه العملية من الربع الأول لعام 2024م.
-
"كيمانول" توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ 674.5 مليون ريالبهدف تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية للتوسعة شركات
-
استثمارات تركية في مصر.. مسؤول: نتستهدف جذب 600 مليون دولار بقطاع الصناعة خلال 2024خطة لزيادة الصادرات المصرية لتركيا إلى 3.4 مليار دولار العام الحالي قصص اقتصادية
-
شركة سينومي سنترز السعودية توقع اتفاقيات تمويل بقيمة 5.25 مليار ريالتستخدم لسداد مستحقات التسهيلات القائمة ولدعم نمو الشركة المستقبلي شركات