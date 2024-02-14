اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
شعار مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
سوق السعودية

"الحكير" تشتري فندقا بـ38 مليون ريال في الرياض

يضم 115 غرفة وأجنحة فندقية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" عن إتمام عملية شراء مبنى فندق وأجنحة نوفوتيل في مدينة الرياض وذلك بقيمة 38 مليون ريال تم دفعها من خلال الحصول على تمويل علماً بأن المبنى كان مستأجراً من قبل المجموعة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء يقع الفندق في شارع العليا العام الواقع في مدينة الرياض ويتكون من 115 غرفة وأجنحة فندقية وعدد من قاعات الاجتماعات ومقهى ونادي صحي.

وذكرت أن الطرف البائع هو، عبدالله العجمي، وتم إبرام الصفقة بتاريخ 13 فبراير 2023، وتم تمويلها عبر القروض البنكية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع استراتيجية المجموعة إلى تعزيز أصولها وتحسين موقفها المالي من خلال تملك الأصول العقارية، وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذه العملية من الربع الأول لعام 2024م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط