"الحكير" تشتري فندقا بـ38 مليون ريال في الرياض

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" عن إتمام عملية شراء مبنى فندق وأجنحة نوفوتيل في مدينة الرياض وذلك بقيمة 38 مليون ريال تم دفعها من خلال الحصول على تمويل علماً بأن المبنى كان مستأجراً من قبل المجموعة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء يقع الفندق في شارع العليا العام الواقع في مدينة الرياض ويتكون من 115 غرفة وأجنحة فندقية وعدد من قاعات الاجتماعات ومقهى ونادي صحي.

وذكرت أن الطرف البائع هو، عبدالله العجمي، وتم إبرام الصفقة بتاريخ 13 فبراير 2023، وتم تمويلها عبر القروض البنكية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع استراتيجية المجموعة إلى تعزيز أصولها وتحسين موقفها المالي من خلال تملك الأصول العقارية، وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذه العملية من الربع الأول لعام 2024م.