شركة سينومي سنترز السعودية توقع اتفاقيات تمويل بقيمة 5.25 مليار ريال

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة مضمونة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية واتفاقية تسهيلات مرابحة "تسهيلات الجديدة" مضمونة دوارة بتكاليف اقتراض أقل وتعهّدات أكثر مرونة مقارنة بالتسهيلات الحالية مع عدة بنوك.

وقالت "سينومي سنترز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة التسهيلات الإجمالية يصل إلى نحو 5.25 مليار ريال.

وأضافت أن قيمة هذه التسهيلات سوف تستخدم لسداد مستحقات التسهيلات القائمة "التسهيلات القائمة" ولدعم نمو الشركة المستقبلي.

وأوضحت أن مدة التمويل تتمثل في اتفاقية مرابحة دوّارة مرتبطة بالاستدامة لمدة أربع سنوات (قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة)؛ وشريحة مرابحة مرتبطة - بالاستدامة أ – لمدة 12 سنة؛ وشريحة مرابحة مرتبطة - بالاستدامة ب – لمدة 12 سنوات.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة للتمويل هي سندات لأمر، بالإضافة إلى رهن بعض الأصول المنقولة وبعض العقارات غير المنقولة لصالح الممولين.

وسيتم استخدام متحصلات التسهيلات من الشركة في إعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة، وسداد رسوم وتكاليف والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل للشركة.

وقامت إتش إس بي سي العربية السعودية بتنسيق التسهيلات بصفتها المنسق الدولي الحصري والمنسق الرئيسي للاستدامة، والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الأول بصفتهم مديرو السجل والمنسقون الرئيسيون وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وQNB السعودية بصفتهم مديرو السجل.

وقام البنك الأهلي السعودي بصفته وكيل استثماري للمرابحة بالريال السعودي والدولار الامريكي ووكيل الأوراق المالية ووكيل دولي، وبنك المشرق بصفته المنسق المشارك للاستدامة، والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الأول بصفتهم مصارف الحساب.

والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة بالدولار الأميركي وQNB السعودية والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة الدوارة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة الدوارة بالدولار الأميركي.