ارتفاع أرباح "سلوشنز" 13.2% إلى 1.19 مليار ريال في 2023

ارتفع صافي ربح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بنسة 13.2%، إلى 1.19مليار ريال مقابل 1.05مليار ريال في 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيرادات العام الماضي ارتفعت 25.38% إلى 11.04 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في عام 2022، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 25.6% وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 40.0% والخدمات الرقمية بنسبة 4.7%.

وعزت سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام 2023م بمبلغ 139 مليون ريال، مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 587 مليون ريال ، نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 2.23 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.649مليار ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 360 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 110 ملايين ريال، ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 250 مليون ريال، وارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 92 مليون ريال.