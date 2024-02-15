"شاكر" توقع مذكرة غير ملزمة مع "إل جي للإلكترونيات" و"الاستثمار" السعودية

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "مجموعة شاكر"، المتخصصة في مجال استيراد وتصنيع وتوزيع مكيّفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن إبرامها مذكّرة تفاهم غير مُلزمة مع شركة إل جي للإلكترونيات "إل جي" ووزارة الاستثمار السعودية، للبدء بتصنيع ضواغط المكيّفات (الكمبرسرات) في المملكة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المذكرة وقعت بتاريخ 12 فبراير الجاري مع كل من شركة إل جي للإلكترونيات، ووزارة الاستثمار السعودية.

وتهدف مذكّرة التفاهم إلى دراسة خطة واتفاقية بين مجموعة شاكر وشركة إل جي ووزارة الاستثمار لتوطين صناعة ضواغط المكيّفات (الكمبرسرات) في المملكة.

وتصل مدة الاتفاقية عام واحد بعد تاريخ توقيع المذكّرة، ولا يوجد أطراف ذوي علاقة، كما لا يُمكن تحديد أو تقييم الأثر المالي للمذكّرة عند هذه المرحلة، وسيتمّ الإعلان عن آخر التطوّرات والتحديثات بخصوص المذكّرة في الوقت المناسب.

وأوضحت الشركة أن هذه الاتفاقية سترسّخ من الشراكة طويلة الأمد التي تجمع مجموعة شاكر بشركة إل جي، وتستند إلى النجاح الكبير لمصنعهما المشترك بالعاصمة الرياض والذي يقوم بتصنيع وحدات المكيّفات وتزويدها للسوقين المحلية والدولية منذ عام 2008.

كما تجسّد الاتفاقية خطوةً في إطار مساعي توطين عمليات إنتاج ضواغط المكيّفات (الكمبرسرات)، والتي تُعد أحد أكثر مكوّنات المكيّفات تعقيداً من الناحية التكنولوجية، إذ لم يسبق تصنيعها أو إنتاجها في المملكة من قبل.