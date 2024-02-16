مسؤول في شل: نرغب في التوسع بقطاع استثمار الغاز في العراق

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل جون كروكر، إن الشركة لديها رغبة جادة في التوسع في قطاع استثمار الغاز في العراق، مؤكدا حرصها الشديد على استمرار عملها هناك.

ونقل بيان للحكومة العراقية عن كروكر قوله إن انسحاب الشركة الهولندية من مشروع النبراس للبتروكيماويات العراقي يرجع لتغير طرأ على سياستها العالمية بشأن صناعة البتروكيماويات.

وأضاف كروكر خلال اجتماع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن الشركة تركز استثماراتها ومشاريعها حاليا في جميع أماكن تواجدها على قطاعات الغاز واستثماره وتقنيات تطويره، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البيان إن السوداني أكد حرص العراق على تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية التي تمتلك خبرة مهمة في مجال الطاقة بجميع أنواعها، ولاسيما قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشاريع الغاز المصاحب، مشيراً إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية أمام هذه الشركات، إلى جانب مشاريعها الحالية التي تديرها في العراق.

كانت وزارة الصناعة والمعادن العراقية قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن شل انسحبت من المناقشات بشأن المشاركة كمستثمر رئيسي في مشروع النبراس.

"شل" تنسحب من محادثات مع العراق لبناء مصنع بتروكيماويات في البصرة

وذكرت الوزارة أن رئيس الوزراء وجه بدراسة خيارات أخرى وإعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى.