"السلام" البحريني يستحوذ على حصة "بيتك" في وحدة تابعة

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" اليوم الأحد، التوصل لاتفاق مع بنك السلام يستحوذ بموجبه البنك منفردا على كامل حصة المجموعة الكويتية في بيتك - البحرين، وهو إحدى رخصتين مصرفيتين تملكهما المجموعة حاليا في البحرين.

نمو الأرباح السنوية لـ"بيت التمويل الكويتي" 63.4% إلى 584.52 مليون دينار

وأوضحت المجموعة أنه تم التوصل للاتفاق بعد إعادة المفاوضات بين الطرفين، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت في بيان لبورصة الكويت أنه سيتم استكمال إجراءات عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة والتوقيع على جميع الاتفاقيات النهائية.

كان بنك السلام قد علق المفاوضات مع بيت التمويل الكويتي في يناير/كانون الثاني بعد شهرين من إجرائها لفشل الطرفين في الاتفاق على شروط الصفقة.

ولم يوضح البيان قيمة الصفقة أو حجم الحصة التي تم الاستحواذ عليها.

كانت هيئة أسواق المال الكويتية وافقت على تنفيذ اندماج البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي "بيتك" الشهر الماضي.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان للبورصة الكويتية، حينها، إن الاندماج بطريق الضم بحيث يكون بيتك هو الشركة الدامجة والبنك الأهلي المتحد الشركة المندمجة.

وأضاف بيتك أنه سيقوم باستكمال باقي الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الاندماج، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".