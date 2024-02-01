نمو الأرباح السنوية لـ"بيت التمويل الكويتي" 63.4% إلى 584.52 مليون دينار

هبطت أرباح بيت التمويل الكويتي "بيتك"، وهو أكبر بنك إسلامي في البلاد، بنسبة 19.1%، لتصل إلى 122.98 مليون دينار (399.87 مليون دولار) في الربع الرابع من 2023 مقارنة مع 151.94 مليون دينار قبل عام.

وأعلن البنك في بيان لـ"بورصة الكويت" أن ربحه الصافي السنوي ارتفع رغم ذلك بنسبة 63.4 % ليصل إلى 584.52 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 357.72 مليون دينار في السنة السابقة.

وأشار البيان إلى أن زيادة الأرباح السنوية ترجع بصفة رئيسية إلى مساهمة نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد كنتيجة لإتمام الاستحواذ خلال الربع الأخير من 2022 بالإضافة لزيادة الأنشطة الرئيسية لمجموعة "بيتك" خلال عام 2023 وفق "رويترز".