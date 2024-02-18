"المتقدمة" توقع عقود إنشاء مصنع "الإيزوبروبانول" بـ191 مليون دولار

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن قيام الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة، التابعة لـ"المتقدمة"، بتوقيع عقود الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة إس جي سي -إي تي إي سي- المحدودة وشركة إس جي سي العربية المحدودة لبناء مصنع الإيزوبروبانول بطاقة 70 ألف طن سنويا.

وقالت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجموعة قيمة العقود 191.255 مليون دولار.

وأوضحت أنها وقعت عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض إنشاء مصنع الإيزوبروبانول لإنتاج 70 ألف طن في السنة مع جميع المرافق المطلوبة باستخدام التقنية المقدمة من تيسن كروب اودى للخدمات الهندسية جي إم بي إتش.

وتبدأ مدة العقد من تاريخ الإشعار بالبدء وفقاً لشروط العقود ولمدة 32 شهراً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون التأثير المالي بعد بدء العمليات التجارية المتوقعة بحلول الربع الرابع من عام 2026م.

وإنتاج الإيزوبروبانول جزء من استراتيجية الصناعات التحويلية بالمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ويتم استخدام الإيزوبروبانول في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المذيبات الصناعية والتطبيقات الطبية والتجميلية وصناعة الإلكترونيات وغيرها من التطبيقات التحويلية الأخرى.

ويعد هذا المصنع الأول من نوعه والمتخصص في السعودية والشرق الأوسط لإنتاج مادة الإيزوبروبانول مما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق تنويع المنتجات للشركة "المتقدمة" بشكل خاص، وتعزيز تنوع المواد الكيميائية المتخصصة في قطاع صناعة البتروكيماويات في المملكة بشكل عام.