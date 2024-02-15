قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، إن أسباب تراجعات أرباح ومبيعات العام الماضي مرتبطة بالأسواق العالمية التي أدت إلى انخفاض الطلب ونتيجة لذلك انخفضت أسعار المنتجات.

وأضاف الملحم في "العربية Business"، وقال إن الربع الرابع من العام الماضي شهد انخفاضا في كمية المبيعات بسبب الصيانة الدورية في شركة ساتورب وكذلك صيانة خط البروبان في الجبيل ومن ثم حدث انخفاض في كمية المبيعات.

وأشار إلى أنه خلال الربع الرابع عادة ما يحدث ارتفاع في أسعار اللقيم، وحدث تحسن بسيط في أسعار بيع المنتجات في العام الماضي مقارنة بسابقه.

وقال "نأمل أن تتحسن الأمور في هذا العام ، رغم أن الضبابية مازالت موجودة".

وأشار إلى تحسن طفيف في أسعار البيع فى الربع الرابع، لكن الأحداث الجيوسياسية رفعت أسعار الشحن ولم يواكب ذلك ارتفاع في أسعار البيع قبل شهر فبراير الجاري الذي شهد تحسنا في أسعار المنتجات قابل الارتفاع في أسعار الشحن.

أوضح أن أسعار الشحن ارتفعت بشكل كبير حيث كانت تبلغ تكلفة الحاوية أو الكونتينر نحو 450 دولارا وحاليا تصل التكلفة نحو ألفي دولار، ما يعني 60 دولارا للطن لأن السفن المتجهة إلى تركيا وأوروبا تسلك طريق رأس الرجاء الصالح فارتفع سعر الشحن إلى هذا المستوى.

وقال إن الأسعار منذ بداية فبراير الجاري استوعبت الزيادة في تكاليف الشحن ونرجو أن تستمر هذه الأسعار وأن تهدأ أحداث الجيوساسية.

وعن ارتفاع أسعار اللقيم وتأثيره على الشركة قال الملحم إن الشركة تستخدم غاز البروبان الذي يتبع الأسعار العالمية وزيادةسعر اللقيم لا يؤثر على الشركة إلى حد كبير.