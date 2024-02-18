"جي آي جي" تبيع حصتها في "بروج للتأمين" مقابل 121.8 مليون ريال

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، تلقيها خطابا من قبل المساهم المؤسس مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" بتاريخ 15 فبراير الجاري، وهي شركة مساهمة كويتية عامة مؤسسة وفقاً لقوانين الكويت، يُفيد عن قيام مجموعة الخليج للتأمين بإبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع المساهم المؤسس/ مؤسسات سقالة التجارية وبموجبها، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين ببيع كامل أسهمها في شركة بروج للتأمين التعاوني والبالغة 8.55 مليون سهم تمثل 28.5% من رأسمال شركة بروج للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن المشتري هو المساهم المؤسس "مؤسسات سقالة التجارية" وذلك من خلال صفقة بيع وشراء خاصة، مقابل 121.83 مليون ريال.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ الصفقة بعد إتمام عدد من الشروط بما في ذلك إكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة من الجهات التنظيمية.

وذكرت شركة "بروج للتأمين" أنه على أثر ذلك في حال إتمام الصفقة ونقل الأسهم بين المُساهمين سيحدث تغير في كبار مساهمي الشركة، على أن يتم الإعلان في حال وجود أي تطور جوهري وعند إتمام نقل الأسهم بين المساهمين.