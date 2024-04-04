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شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر
شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر
اقتصاد مصر

"مصر للحرير الصناعي" تصدر أول شحنة من إنتاجها منذ توقفها قبل نحو 12 عاما

تم شحن 5 حاويات إلى تركيا

دبي - العربية.نت
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ذكرت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر اليوم الخميس أن شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر صدرت أول شحنة من إنتاجها للمرة الأولى منذ توقفها عن العمل لمدة بلغت نحو 12 عاما.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم شحن خمس حاويات إلى تركيا، ويجري تجهيز شحنات تصدير أخرى تبلغ 14 حاوية إلى أوروبا وتركيا خلال الشهر الجاري، على أن يرتفع معدل التصدير إلى الخارج في الشهر المقبل بنسبة 150% بعوائد دولارية تصل إلى 1.25 مليون دولار شهريا.

وأضافت أن المبيعات المحلية للشركة لتوفير متطلبات الصناعة للقطاع الخاص، والتي كان يتم استيرادها من الخارج، قد بلغت 30 مليون جنيه شهريا.

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ونقل البيان عن وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت قوله "خطة التطوير والتحديث التي تعمل الشركات التابعة في إطارها تشمل إعادة تشغيل المصانع وإحياء الشركات المتوقفة خاصة تلك التي ليس لمنتجاتها مثيل في السوق المحلية في إطار السياسة العامة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات".

وأوضح عصمت أنه من المقرر تشغيل خط الإنتاج الثاني للفيبربوليستر خلال الشهرين المقبلين لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 40 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى العمل على تجهيز مصنع الخيوط، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل ثلاث ماكينات من أصل ثمانية للخيوط الرفيعة ذات قوة الشد الفائقة والتي كان يتم استيرادها من الخارج بمبالغ تتجاوز 700 ألف دولار سنويا.

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