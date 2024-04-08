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TSMC التايوانية (رويترز)
TSMC التايوانية (رويترز)
شركات

"TSMC" تحصل على دعم أميركي 6.6 مليار دولار لتأسيس منشأتين لتصنيع رقائق متقدمة

إضافة لقروض حكومية منخفضة التكلفة بنحو 5 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
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ستحصل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة "TSMC" على دعم أميركي بقيمة 6.6 مليارات دولار لتأسيس مصنع لأشباه الموصلات المتقدمة في أريزونا.

كما ستحصل الشركة التايوانية أيضا على قروض حكومية منخفضة التكلفة بنحو 5 مليارات دولار.

من جهتها، ستقوم "TSMC" بزيادة استثماراتها في أريزونا بنحو 25 مليار دولار إلى 65 مليار دولار، إضافة إلى تأسيس منشأتين متقدمتين لتصنيع الرقائق.

وتخطط الشركة، وهي الاكبر في العالم للرقائق، لتصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم، في منشأتها في أريزونا، ابتداء من العام 2028.

وتعتبر هذه الرقائق، هي أساس ثورة الذكاء الاصطناعي، كما تلعب دورا رئيسيا في الأنظمة الدفاعية المتقدمة.

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