"TSMC" تحصل على دعم أميركي 6.6 مليار دولار لتأسيس منشأتين لتصنيع رقائق متقدمة

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ستحصل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة "TSMC" على دعم أميركي بقيمة 6.6 مليارات دولار لتأسيس مصنع لأشباه الموصلات المتقدمة في أريزونا.
كما ستحصل الشركة التايوانية أيضا على قروض حكومية منخفضة التكلفة بنحو 5 مليارات دولار.
من جهتها، ستقوم "TSMC" بزيادة استثماراتها في أريزونا بنحو 25 مليار دولار إلى 65 مليار دولار، إضافة إلى تأسيس منشأتين متقدمتين لتصنيع الرقائق.
وتخطط الشركة، وهي الاكبر في العالم للرقائق، لتصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم، في منشأتها في أريزونا، ابتداء من العام 2028.
وتعتبر هذه الرقائق، هي أساس ثورة الذكاء الاصطناعي، كما تلعب دورا رئيسيا في الأنظمة الدفاعية المتقدمة.
-
"TSMC" لصناعة أشباه الموصلات تخلي خطوط الإنتاج بعد زلزال تايوانالحادث أثار مخاوف بشأن الاعتماد على تايوان في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة شركات
-
انحراف مبيعات "TSMC" للربع الثاني وسط فتور الطلب على الإلكترونيات"أبل" ساهمت بجزء كبير في انخفاض الطلب على منتجات الشركة بسبب "ماك" قصص اقتصادية
-
"TSMC" تكشف عن أكبر استثمار أجنبي في تاريخ أميركا.. هذه قيمته!بايدن سيشارك في تدشين ثاني مصنع لرقائق أشباه الموصلات للشركة في أريزونا قصص اقتصادية