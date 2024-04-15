"حديد عز" المصرية تتكبد 716.5 مليون جنيه صافي خسائر في 2023

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تكبدت شركة حديد عز المصرية صافي خسارة بقيمة 716.53 مليون جنيه في العام الماضي مقارنة مع صافي ربح قدره 6.647 مليار جنيه في عام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أنها تكبدت خسائر فروق عملة بقيمة 30.9 مليار جنيه ليصل صافي الخسارة قبل احتساب الضرائب 983 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح بقيمة 8.92 مليار جنيه قبل عام.

وقالت إن صافي مبيعاتها بلغ 142.91 مليار جنيه في 2023 مقابل 83.98 مليار جنيه في عام 2022، بزيادة 70 %، فيما مثلت مبيعات حديد التسليح 61 %من إجمالي المبيعات، بينما شكلت مبيعات الصلب المسطح المدرفل على الساخن 38 %منه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت إلى أن مبيعاتها المحلية من حديد التسليح انخفضت من 3.058 مليون طن في 2022 إلى 2.485 مليون طن في 2023، كما تراجعت مبيعاتها المحلية من الصلب المسطح 28 %من 1.127 مليون طن في 2022 إلى 807 أطنان العام الماضي. وعزت هذا التراجع عموما إلى تعظيم مبيعات التصدير.

وذكرت أنها حققت رقما قياسيا جديدا للصادرات العام الماضي بمبيعات تصدير بلغت قيمتها 1.584 مليار دولار "وهو الأعلى الذي تحققه شركة صناعية في تاريخ مصر"، بحسب البيان.

وكشفت القوائم المالية للشركة أن حديد عز وبعض شركاتها التابعة سجلت خسائر مرحلة حتى نهاية العام الماضي بقيمة 8.111 مليار جنيه وأن إجمالي حقوق الملكية بلغ 1.3 مليار جنيه.

وأضاف البيان أن شركة العز لصناعة الصلب المسطح التابعة سجلت صافي ربح يبلغ 2.5 مليار جنيه ما أدى إلى انخفاض إجمالي الخسائر المرحلة إلى 5.1 مليار جنيه، كما سجلت شركة مصانع العز للدرفلة التابعة خسارة قدرها 2.2 مليار جنيه ما أدى إلى زيادة إجمالي الخسائر المرحلة حتى نهاية 2023 إلى 8.9 مليار جنيه مثبت عنها أصل ضريبي مؤجل بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وقالت الشركة إنها تخطط لتنويع تشكيلة الصلب المسطح وزيادة إنتاجه، و تهدف إلى توطين صناعة ألواح الصلب وتلبية احتياجات السوق المحلية إحلالا للواردات وزيادة الصادرات بالتكامل مع مجمعها الصناعي بالعين السخنة في السويس بعدما حصلت على التراخيص الصناعية وسداد قيمتها البالغة 2.1 مليار جنيه.