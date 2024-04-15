صندوق "إيه آر كيه " للاستثمار يشتري حصة في شركة "أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي

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كشفت شركة" ARK INVESTMENT MANAGEMENT" التابعة لـ"كاثي وود" عن امتلاكها حصة في شركة "أوبن إيه آي - OPEN AI للذكاء الاصطناعي.

و ذكرت ARK في رسالة إلى عملائها أنها استثمرت، اعتبارا من العاشر من أبريل الحالي، في OPEN AI" في إشارة إلى صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بها، والذي تبلغ قيمته 54 مليون دولار.

يذكر أن ARK قد أطلقت صندوقها للاستثمار في سبتمبر من العام 2022 وهو يستثمر في كل من الشركات العامة والخاصة بما في ذلك شركة SPACEX التابعة للملياردير إيلون ماسك وشركة EPIC GAMES علما أن استثمارات هذا الصندوق هي من الأكثر متابعة بين المستثمرين المتحمسين لقطاع التقنية، وستشكل حصة استثمار ARK في شركة OPENAI % 4 من إجمالي أصول الصندوق.