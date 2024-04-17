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مشروع محطة تحليلة مياه البحر بمجمع حصيان حساب ديوا على منصة إكس
مشروع محطة تحلية مياه البحر بمجمع حصيان - المصدر : حساب " ديوا"على منصة إكس
شركات

"ديوا" و"أكوا باور" تعلنان الإغلاق المالي لمحطة تحلية مياه بـ3.37 مليار درهم

بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون يوميا في مجمع حصيان

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الإماراتية وشركة أكوا باور السعودية اليوم الأربعاء عن الإغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 180 مليون غالون يوميا.

وقالت ديوا على منصة "إكس" إن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.377 مليار درهم.

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