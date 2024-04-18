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تراجع سهم إنفيديا 10% من أعلى مستوى سجله في مارس الماضي

بسبب عدم اليقين تجاه خفض الفائدة وضعف الاقتصاد الصيني

دبي - العربية.نت
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تراجع سهم إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية بنحو 4%في جلسة يوم أمس، فيما سجل السهم تراجعات تجاوزت 10% من أعلى مستوى تم تحقيقه في مارس الماضي.

يأتي ذلك في ظل وصول ارتفاعات سهم Nvidia إلى ذروتها overheated وتأثر القطاع بحالة عدم اليقين بشأن توقيت خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة،بالإضافة إلى ضعف الاقتصاد الصيني.

يشار إلى أن القيمة السوقية لشركة إنفيديا تتخطى التريليوني دولار.

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