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استقالة الرئيس التنفيذي لـ"هرفي للأغذية" وتعيين محمد البرغوثي بدلا منه

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية السعودية اليوم الأحد عن تعيين محمد لطفي صالح البرغوثي رئيسا تنفيذيا اعتبارا من اليوم بعد استقالة الرئيس التنفيذي سام بدر من منصبه لأسباب شخصية.

وأضافت شركة هرفي في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية، أن البرغوثي لديه خبرة كبيرة في مجال مطاعم الخدمات السريعة في كبرى العلامات التجارية العالمية لمدة عشرون عاما حيث عمل بشركة ماكدونالدز بالسعودية، وبشركة بيتزا هت بالأردن ، وشركة شاورمر بالسعودية، وشركة ماكدونالدز بالكويت.

وكان آخر منصب شغله هو مدير العمليات بماكدونالدز الكويت، كما أنه حاصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال إدارة المطاعم.

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