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شعار بنكي يو بي إس وكريدي سويس في زيورخ (رويترز) مناسبة
شعار بنكي يو بي إس وكريدي سويس في زيورخ (رويترز)
بنوك

مصادر: "يو بي إس" سيقوم بخمس موجات من تسريح العمال بدءا من يونيو

لخفض التكاليف بعد استحواذه على بنك "كريدي سويس"

دبي - العربية Business
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ذكرت صحيفة "SonntagsZeitung " السويسرية يوم الأحد أن تسريح العمال - في إطار خطط العملاق المصرفي السويسري "يو بي إس" لخفض التكاليف بعد استحواذه على بنك "كريدي سويس" - ستتم عبر 5 مراحل هذا العام بدءًا من يونيو.

وأعلن بنك "يو بي إس"، في أغسطس الماض، عن خطته لإلغاء حوالي وظيفة من كل 12 وظيفة في سويسرا وخفض التكاليف بأكثر من 10 مليارات دولار في الوقت الذي يعمل فيه للاستحواذ على منافسه الشهير وسط قيام العملاء المذعورين بسحب المليارات من حساباتهم.

ومن المقرر أن يأتي معظم الخفض في التكاليف من خلال تقليص عدد الموظفين، ويقدر المحللون أنه قد يتم تقليص ما بين 30 ألف إلى 35 ألف وظيفة على مستوى العالم.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه مطلع: "في المجمل، من المحتمل أن يتم تسريح ما بين 50 إلى 60% من موظفي "كريدي سويس" السابقين خلال الجولات الخمس".

وذكرت الصحيفة أنه بعد الجولة الأولى في يونيو، والتي من المتوقع أن يتم فيها تسريح ما بين 25 و30% من موظفي بنك "كريدي سويس" السابقين، ستجرى الجولات التالية في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مما يضع المدخرات المخطط لها عند 12 مليار فرنك سويسري (13.2 مليار دولار).

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