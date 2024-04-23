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بنك بوبيان الكويتي
بنك بوبيان الكويتي
بورصة الكويت

ارتفاع أرباح بنك بوبيان الكويتي الفصلية 21% إلى 25 مليون دينار

نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل و الأتعاب والعمولات

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه الصافية 21 % إلى 21 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 20.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك في بيان إلى بورصة الكويت إن الزيادة في صافي الربح تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بواقع 7 ملايين دينار وزيادة صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بواقع 1.4 مليون دينار وانخفاض مخصص تراجع القيمة بمبلغ 4.42 مليون دينار، ما قابله جزئيا ارتفاع المصروفات التشغيلية 4.87 مليون دينار وزيادة قيمة الضرائب الخارجية 3.21 مليون دينار.

وأضاف أن إجمالي إيرادات التشغيل زاد 17% إلى 61.6 مليون دينار في الفترة المذكورة مقابل 52.56 مليون دينار قبل عام.

ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني 9.2% إلى 146.6 مليون دينار في الربع الأول شركات بورصة الكويت ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني 9.2% إلى 146.6 مليون دينار في الربع الأول

وقال البنك إن إجمالي الأصول في تلك الفترة ارتفع 8 %إلى 8.67 مليار دينار، فيما ارتفع إجمالي المطلوبات بنفس النسبة تقريبا إلى 7.65 مليار دينار.

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